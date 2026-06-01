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Barrio residencial Projet raanana centre ville

Ra'anana, Israel
de
$4,45M
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ID: 37061
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    HaMaapilim

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HaGalil Raanana Project Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana, un nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad. Proyecto de alta gama – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vive en uno de los barrios más buscados de Raanana, una ubicación privilegiada, tranquila y verde, a tiro de piedra: • Las mejores escuelas • Centro de la ciudad y tiendas • Parques y espacios verdes • Transporte y servicios diarios 3 Buildings Standing Shop Arquitectura contemporánea Apartamentos excepcionales: • 2 piezas • 3 piezas • 4 piezas • 5 piezas Un entorno de vida buscado por las familias franquistas israelíes. ¿Por qué invertir aquí? • Dirección prestigiada en Raanana • Alto patrimonio Value Project • Calidad impecable del fabricante • Fuerte demanda de alquiler y reventa

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