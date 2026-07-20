  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Kadima
  4. Barrio residencial Villa de haut standing a kadima

Barrio residencial Villa de haut standing a kadima

Kadima, Israel
de
$1,87M
20/7/26
$1,87M
31/5/26
$5,70M
;
11
Dejar una solicitud
ID: 36896
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Pueblo
    Kadima
  • Dirección
    Rothschild

Localización en el mapa

Kadima, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Villa dexception A ashdod
Asdod, Israel
de
$4,76M
Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$882,320
Barrio residencial Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Tel-Aviv, Israel
de
$4,20M
Barrio residencial Immense terrasse gindi
Tel-Aviv, Israel
de
$2,69M
Barrio residencial Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,15M
Está viendo
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
de
$1,87M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Vieux nord vue degagee jusqua la mer
Barrio residencial Vieux nord vue degagee jusqua la mer
Barrio residencial Vieux nord vue degagee jusqua la mer
Barrio residencial Vieux nord vue degagee jusqua la mer
Barrio residencial Vieux nord vue degagee jusqua la mer
Mostrar todo Barrio residencial Vieux nord vue degagee jusqua la mer
Barrio residencial Vieux nord vue degagee jusqua la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$7,05M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonnes orientations
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonnes orientations
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonnes orientations
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonnes orientations
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonnes orientations
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonnes orientations
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonnes orientations
Tel-Aviv, Israel
de
$1,61M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 3 pieces situe entre gordon et bd ben gourion
Barrio residencial Magnifique 3 pieces situe entre gordon et bd ben gourion
Barrio residencial Magnifique 3 pieces situe entre gordon et bd ben gourion
Barrio residencial Magnifique 3 pieces situe entre gordon et bd ben gourion
Barrio residencial Magnifique 3 pieces situe entre gordon et bd ben gourion
Barrio residencial Magnifique 3 pieces situe entre gordon et bd ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$1,56M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir