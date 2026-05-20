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Barrio residencial Cosy

Jerusalén, Israel
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$3,09M
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ID: 36770
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    brhm prrh

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– Magnífico apartamento de 3,5 habitaciones en la prestigiosa torre de Holyland, situado en la 18a planta de un edificio de lujo, este excepcional apartamento ofrece un ambiente de vida raro, con impresionantes vistas panorámicas Apartamento muy luminoso disfrutando de una hermosa terraza con vista abierta, ascensor de Shabat, una bodega y plaza de aparcamiento. Habitación deportiva en el edificio, vestíbulo elegante y seguro. Perfecto para aquellos que buscan comodidad, de pie y tranquilidad en una de las zonas más buscadas

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Jerusalén, Israel
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