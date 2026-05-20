Barrio residencial Cosy

– Magnífico apartamento de 3,5 habitaciones en la prestigiosa torre de Holyland, situado en la 18a planta de un edificio de lujo, este excepcional apartamento ofrece un ambiente de vida raro, con impresionantes vistas panorámicas Apartamento muy luminoso disfrutando de una hermosa terraza con vista abierta, ascensor de Shabat, una bodega y plaza de aparcamiento. Habitación deportiva en el edificio, vestíbulo elegante y seguro. Perfecto para aquellos que buscan comodidad, de pie y tranquilidad en una de las zonas más buscadas