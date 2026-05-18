  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Beit Yizhaq - Shaar Hefer
  4. Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar

Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar

Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
de
$5,61M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 36668
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Pueblo
    Beit Yizhaq - Shaar Hefer

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Momento netanya project Situación del proyecto Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Estás buscando un proyecto de nueve netanya Este hermoso proyecto está hecho para usted Proyecto Momento es un complejo de lujo que combina casa y tienda estratégicamente situado a menos de 3 minutos a pie del famoso kikar y a 4 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciudad El fabricante Avraham Amram cuya reputación ya no está por hacer ya ha realizado varios proyectos en Hadera ,Zichon Yaacov ,Eilat y en otras ciudades de Israel Características del proyecto El proyecto Momento incluye diferentes tipos de apartamentos que van desde 3 habitaciones hasta 5 habitaciones, así como áticos con jacuzzi privado Recubrimiento exterior de última generación El edificio estará equipado con un doble vestíbulo con una hermosa altura de techo de 6 metros y diseñado por el arquitecto 3 ascensores incluyendo un chabbatic plaza de aparcamiento subterráneo Entrega en 3 años Mayo 2026 Garantía bancaria Características del apartamento Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado centralizado última generación Mobiliario de baño de calidad Válvula de la marca Grohe Puerta interior de calidad Cocina personalizable Tiendas eléctricas en toda la casa Apartamento de 104 m2 +15m2 de terraza Apartamento 4 habitaciones de 106 m2 + 19m2 terraza Apartamento 5 habitaciones de 132 m2+ 20 m2 terraza

Localización en el mapa

Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$1,54M
Barrio residencial The projet neuf au centre ville de hadera
Hadera, Israel
de
$2,59M
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,35M
Barrio residencial Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Aviv, Israel
de
$5,66M
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,92M
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
de
$5,61M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Rez de jardin jamais habite
Barrio residencial Rez de jardin jamais habite
Barrio residencial Rez de jardin jamais habite
Barrio residencial Rez de jardin jamais habite
Barrio residencial Rez de jardin jamais habite
Barrio residencial Rez de jardin jamais habite
Ascalón, Israel
de
$872,100
Piso de jardín 5 habitaciones con aire acondicionado central, nunca habitadas
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$2,42M
GENERAL BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plantas Banco acompañante: Mizrahi Tefahot Entrega prevista Playa: unos 800 m Acceso : tranvía cercano en directo 15/20 minutos de Tel Aviv El proyecto Un programa residencial muy alto en una ubicación est…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Ra'anana, Israel
de
$1,22M
Bonito apartamento en el centro de Raanana. Bar Ilan Street. Idealmente colocado. Cerca de todas las tiendas y transporte. Muy espacioso. 130 m2 neto. Beneficio de 2 pequeñas terrazas. Mamad y estacionamiento. Completamente renovado. Inversión
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir