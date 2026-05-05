  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Nahariya
  4. Barrio residencial Akhziv belle vue mer bel appartement 5 piEces

Barrio residencial Akhziv belle vue mer bel appartement 5 piEces

Nahariya, Israel
de
$872,040
;
10
Dejar una solicitud
ID: 36377
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya
  • Dirección
    HaPnina

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el nuevo distrito de Akhziv, hermoso apartamento 5 habitaciones de unos 120m2 con terraza de 20m2 y hermosa vista al mar. Situado en el sexto piso en 8, incluye bodega, aparcamiento, 2 ascensores.

Localización en el mapa

Nahariya, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique maison
Jerusalén, Israel
de
$6,15M
Barrio residencial 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Jerusalén, Israel
de
$811,200
Barrio residencial 5 pieces exceptionnel
Ascalón, Israel
de
$692,900
Barrio residencial Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Barrio residencial Projet neuf guivat chmouel
Givat Shmuel, Israel
de
$4,15M
Está viendo
Barrio residencial Akhziv belle vue mer bel appartement 5 piEces
Nahariya, Israel
de
$872,040
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Bon emplacement bonne occasion investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne occasion investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne occasion investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne occasion investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne occasion investi
Mostrar todo Barrio residencial Bon emplacement bonne occasion investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne occasion investi
Jerusalén, Israel
de
$1,55M
Apartamento 4.5 habitaciones, después de TAMA 38 Renovado a un nivel alto, gran cocina moderna, amplio salón, balcón desde el salón, 3 dormitorios grandes, suite principal, 4 metros cuadrados socca, tamaño, 3 direcciones de aire, ascensor Shabat Posibilidad de muebles, y más
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$743,600
Nuevo proyecto en Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país. Situado junto a Ramat Bet Shemesh A, este lujoso proyecto residencial incluye 3-4-5 habitaciones y áticos, con una hermosa vista de un parque situado en un bosque natural. Cerca de Matnas y todas las tiendas, u…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf a harish
Barrio residencial Projet neuf a harish
Barrio residencial Projet neuf a harish
Barrio residencial Projet neuf a harish
Barrio residencial Projet neuf a harish
Barrio residencial Projet neuf a harish
Barrio residencial Projet neuf a harish
Harish, Israel
de
$1,01M
Nuevo PROYECTO EXCEPTIONAL EN HARISH – PREVENIDO Mordecai Khayat se complace en presentarle con una vista previa de su nuevo proyecto de propiedad preventa en la auge de la ciudad de Harish, una ubicación con gran potencial! Situado en el corazón de Harish, cerca de escuelas, sinagogas y t…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir