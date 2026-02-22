Barrio residencial Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
BZH
En el corazón del centro de la ciudad, en Hanassi Main Street, RE/MAX Hadera presenta un amplio apartamento de 4 habitaciones en el patio a un precio excepcional!
- Antiguo apartamento de unos 107 m2,
- Gran salón luminoso,
- Cocina separada con zona de lavandería,
- 3 dormitorios con aire acondicionado,
- 2 baños, 2 aseos,
- Silencio, con vista abierta al distrito de Haotsar,
- En la 6a planta y planta superior, con ascensor,
- Bien mantenido lobby,
- ¡Un estacionamiento!
- Un proyecto futuro de Pinouy Binouy (destrucción/reconstrucción) en marcha BZH!
¡Un caso súper limitado por el tiempo, un pequeño presupuesto! Alquiler Premium!
Excelente para vivienda o inversión!
Contacta con nosotros:
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licencia profesional 313736.
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo