  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera

Barrio residencial Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera

Hadera, Israel
$454,575
7
ID: 33535
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

Sobre el complejo

BZH En el corazón del centro de la ciudad, en Hanassi Main Street, RE/MAX Hadera presenta un amplio apartamento de 4 habitaciones en el patio a un precio excepcional! - Antiguo apartamento de unos 107 m2, - Gran salón luminoso, - Cocina separada con zona de lavandería, - 3 dormitorios con aire acondicionado, - 2 baños, 2 aseos, - Silencio, con vista abierta al distrito de Haotsar, - En la 6a planta y planta superior, con ascensor, - Bien mantenido lobby, - ¡Un estacionamiento! - Un proyecto futuro de Pinouy Binouy (destrucción/reconstrucción) en marcha BZH! ¡Un caso súper limitado por el tiempo, un pequeño presupuesto! Alquiler Premium! Excelente para vivienda o inversión! Contacta con nosotros: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
