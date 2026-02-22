Barrio residencial Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera

BZH En el corazón del centro de la ciudad, en Hanassi Main Street, RE/MAX Hadera presenta un amplio apartamento de 4 habitaciones en el patio a un precio excepcional! - Antiguo apartamento de unos 107 m2, - Gran salón luminoso, - Cocina separada con zona de lavandería, - 3 dormitorios con aire acondicionado, - 2 baños, 2 aseos, - Silencio, con vista abierta al distrito de Haotsar, - En la 6a planta y planta superior, con ascensor, - Bien mantenido lobby, - ¡Un estacionamiento! - Un proyecto futuro de Pinouy Binouy (destrucción/reconstrucción) en marcha BZH! ¡Un caso súper limitado por el tiempo, un pequeño presupuesto! Alquiler Premium! Excelente para vivienda o inversión! Contacta con nosotros: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.