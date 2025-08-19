Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con garaje en venta en Kuta, Indonesia

1 habitación
8
2 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Legian, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Legian, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 1
Ubicado en el corazón vibrante de Seminyak, este moderno apartamento de una habitación ofrec…
$100,000
Agencia
BNBPROFITS
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitacion en Legian, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Legian, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Ubicado en el corazón vibrante de Seminyak, este moderno apartamento de una habitación ofrec…
$120,000
Agencia
BNBPROFITS
Idiomas hablados
English
