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Locales comerciales en venta en Gyor Moson Sopron, Hungría

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5 propiedades total found
Hotel 225 m² en Osli, Hungría
Hotel 225 m²
Osli, Hungría
Habitaciones 6
Área 225 m²
Este parque recreativo y de eventos está situado en uno de los rincones más pintorescos de H…
$3,60M
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Tienda 3 952 m² en Csorna, Hungría
Tienda 3 952 m²
Csorna, Hungría
Área 3 952 m²
Número de plantas 2
Información general Se ofrece un centro comercial en Hungría Occidental para la venta. La ve…
$3,48M
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Propiedad comercial 4 177 m² en Csorna, Hungría
Propiedad comercial 4 177 m²
Csorna, Hungría
Área 4 177 m²
Número de plantas 2
Ofrecido para la venta una amplia cartera de propiedades en Hungría Occidental, cerca de la …
$6,71M
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Propiedad comercial 1 886 000 m² en Sopronkovesd, Hungría
Propiedad comercial 1 886 000 m²
Sopronkovesd, Hungría
Área 1 886 000 m²
Los fosos de arena y grava se encuentran en el condado de Zala, a 10 km de la salida de la a…
$24,94M
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Hotel 860 m² en Sopron, Hungría
Hotel 860 m²
Sopron, Hungría
Área 860 m²
Un pequeño hotel está en venta en 9027 Györ. El hotel construido en 2001 cuenta con 13 habit…
$1,28M
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