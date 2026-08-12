Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Central Macedonia
  4. Comercial
  5. Oficina

Oficinas en Venta en Central Macedonia, Grecia

;
bienes raíces comerciales
267
hoteles
222
inversiones inmobiliarias
21
Oficina Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Oficina 210 m² en Nea Fokea, Grecia
Oficina 210 m²
Nea Fokea, Grecia
Área 210 m²
Una propiedad comercial única está disponible en el corazón de Nea Fokea, Halkidiki. La prop…
$546,768
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Oficina 42 m² en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Oficina 42 m²
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 7
For sale: office 42 sqm, 5th floor in the city center on Polytechniou Street. The office is …
$74,250
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir