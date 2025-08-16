Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Tornio, Finlandia

Propiedad comercial 250 m² en Tornio, Finlandia
Propiedad comercial 250 m²
Tornio, Finlandia
Área 250 m²
Piso 1/1
Contacte con el representante de Habita para obtener más información sobre esta instalación
$33,564
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Oficina 723 m² en Tornio, Finlandia
Oficina 723 m²
Tornio, Finlandia
Área 723 m²
Piso 1/1
Contacte con el representante de Habita para obtener más información sobre esta instalación
$149,557
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Oficina 1 150 m² en Tornio, Finlandia
Oficina 1 150 m²
Tornio, Finlandia
Área 1 150 m²
Piso 1/1
Póngase en contacto con su representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$880,760
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Oficina 143 m² en Tornio, Finlandia
Oficina 143 m²
Tornio, Finlandia
Área 143 m²
Piso 2/4
Póngase en contacto con su representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$93,948
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
