  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Ruukki
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Ruukki, Finlandia

1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Ruukki, Finlandia
Casa 4 habitaciones
Ruukki, Finlandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 1/1
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$29,235
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
