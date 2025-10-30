Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Rovaniemi sub region, Finlandia

2 propiedades total found
Propiedad comercial 92 m² en Rovaniemi sub region, Finlandia
Propiedad comercial 92 m²
Rovaniemi sub region, Finlandia
Área 92 m²
Piso 1/3
$33,675
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Oficina 84 m² en Rovaniemi sub region, Finlandia
Oficina 84 m²
Rovaniemi sub region, Finlandia
Área 84 m²
Piso 1/4
$74,317
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
