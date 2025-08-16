Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Pirkanmaa, Finlandia

Tampere sub region
Propiedad comercial 26 m² en Tampere sub region, Finlandia
Propiedad comercial 26 m²
Tampere sub region, Finlandia
Área 26 m²
Piso 1/1
Contacte con el representante de Habita para obtener más información sobre esta instalación
$50,897
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Oficina 252 m² en Vaihmala, Finlandia
Oficina 252 m²
Vaihmala, Finlandia
Área 252 m²
Piso 1/3
Póngase en contacto con su representante de Habita para obtener más información sobre esta propiedad
$116,260
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Producción 599 m² en Nokia, Finlandia
Producción 599 m²
Nokia, Finlandia
Área 599 m²
Piso 1/1
Contacte con el representante de Habita para obtener más información sobre esta instalación
$409,117
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Oficina 26 m² en Tampere sub region, Finlandia
Oficina 26 m²
Tampere sub region, Finlandia
Área 26 m²
Piso 1/5
Contacte con un representante de Habita para obtener más información sobre este inmueble
$103,888
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
