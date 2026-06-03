Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Oulu
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Oulu, Finlandia

;
Adosado Borrar
Eliminar
12 propiedades total found
Adosado Adosado en Oulu sub region, Finlandia
Adosado Adosado
Oulu sub region, Finlandia
$191,921
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Adosado Adosado en Oulu sub region, Finlandia
Adosado Adosado
Oulu sub region, Finlandia
$139,579
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Adosado Adosado en Oulu sub region, Finlandia
Adosado Adosado
Oulu sub region, Finlandia
$92,471
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
International Property AlertInternational Property Alert
Adosado Adosado en Oulu sub region, Finlandia
Adosado Adosado
Oulu sub region, Finlandia
$115,152
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Adosado Adosado en Oulu sub region, Finlandia
Adosado Adosado
Oulu sub region, Finlandia
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$184,942
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Adosado Adosado en Oulunsalo, Finlandia
Adosado Adosado
Oulunsalo, Finlandia
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$86,073
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce
Adosado Adosado en Oulu sub region, Finlandia
Adosado Adosado
Oulu sub region, Finlandia
En Kaijonranta, las mejores zonas de recreación al aire libre de la ciudad comienzan en su p…
$132,600
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Adosado Adosado en Oulu sub region, Finlandia
Adosado Adosado
Oulu sub region, Finlandia
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$196,573
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Adosado Adosado en Martinniemi, Finlandia
Adosado Adosado
Martinniemi, Finlandia
Venta: un apartamento reformado y acogedor de una habitación en la tranquila zona de Martinn…
$69,673
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Adosado Adosado en Oulu sub region, Finlandia
Adosado Adosado
Oulu sub region, Finlandia
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$150,047
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Adosado Adosado en Oulu sub region, Finlandia
Adosado Adosado
Oulu sub region, Finlandia
Bienvenido a visitar este acogedor y bien cuidado apartamento adosado en Musto-Jaakontie 2. …
$196,573
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Adosado Adosado en Oulu sub region, Finlandia
Adosado Adosado
Oulu sub region, Finlandia
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$139,579
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Parámetros de las propiedades en Oulu, Finlandia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir