Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. North Karelia
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en North Karelia, Finlandia

Joensuu sub region
10
Central Karelia
5
Kitee
4
Joensuu
3
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Kaisakanlahti, Finlandia
Casa 6 habitaciones
Kaisakanlahti, Finlandia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 211 m²
Piso 1/2
Gran casa unifamiliar y hall en Kulho 10 min en coche del centro de Joensuu — ¡El hogar perf…
$382,879
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en North Karelia

villas

Parámetros de las propiedades en North Karelia, Finlandia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir