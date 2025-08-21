Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Ilomantsi, Finlandia

2 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Ilomantsi, Finlandia
Casa 5 habitaciones
Ilomantsi, Finlandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Piso 1/3
Bienvenido a Ilomants - la tranquilidad de la naturaleza y su propia playa. Esta casa bien m…
$279,150
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 3 habitaciones en Ilomantsi, Finlandia
Villa 3 habitaciones
Ilomantsi, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 1/1
Apartamento vacacional para uso todo el año en las orillas del lago Nuorajärvi! Construido …
$197,290
