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Casas de obra nueva en Mainland Finland, Finlandia

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Pueblo de cabañas Amazing land plot with luxury specious villa
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Pueblo de cabañas Amazing land plot with luxury specious villa
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Ruokolahti, Finlandia
de
$59,774
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Las mejores 4 parcelas disponibles directamente en la playa de Saimaa cada 5000m2 con la construcción de 200m2 cada una Somos empresa constructora en Finlandia desde 2007 Más información en nuestro sitio web: https://invest-finland.fi/#about
Desarrollador
Stoi Fin
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Villa New with Scandinavian design near Helsinki
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Villa New with Scandinavian design near Helsinki
Villa New with Scandinavian design near Helsinki
Villa New with Scandinavian design near Helsinki
Porvoo sub region, Finlandia
de
$475,472
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Villa individual con un diseño único, hecha en el estilo escandinavo: - No muy lejos de la animada Helsinki y el tráfico aéreo internacional ( sitio de Helsinki ) - Y paralelo en las orillas del Golfo de Finlandia, rodeado de bosques y lagos  A la playa ( Golfo de Finlandia ) - 500 …
Desarrollador
Stoi Fin
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Villa Individual villa compact luxury for reasonable
Villa Individual villa compact luxury for reasonable
Villa Individual villa compact luxury for reasonable
Villa Individual villa compact luxury for reasonable
Porvoo sub region, Finlandia
de
$475,472
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Nueva inversión, construcción pronto para comenzar. Por desgracia precio.  Una parcela de tierra única, increíble y única con villa engañosa de lujo que se construirá, personalizada según las preferencias del cliente Somos la empresa constructora Invest-Finland.fi en Finlandia desde 2007.
Desarrollador
Stoi Fin
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MerahaMeraha
Villa New directly on Saimaa beach
Villa New directly on Saimaa beach
Villa New directly on Saimaa beach
Villa New directly on Saimaa beach
Villa New directly on Saimaa beach
Villa New directly on Saimaa beach
Villa New directly on Saimaa beach
Ruokolahti, Finlandia
de
$59,774
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Construimos nuevas villas y seleccionamos una parcela directamente en el lago Saimaa para nadar y tener un muelle para el propio barco. Las parcelas son de 1100-2500m3  Aquí podemos construir cualquier casa dentro del límite de hasta 250m2-300m2 Tenemos en nuestra cartera un proyecto de…
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Stoi Fin
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Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Mostrar todo Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Villa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Porvoo sub region, Finlandia
de
$268,981
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 99 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo proyecto diseñado en estilo escandinavo dedicado a inversores que desean estar cerca de la vibrante Helsinki y de las conexiones de vuelos internacionales (Helsinki hub) Y paralelamente quieren estar en un lugar más natural, limpio y pintoresco Consta de 10 casas – villas individua…
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Stoi Fin
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