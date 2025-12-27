  1. Realting.com
  Finlandia
  Uusimaa
  Casas nuevas

Casas de obra nueva en Uusimaa, Finlandia

Porvoo sub region
3
Porvoo
3
Porvoo sub region, Finlandia
$475,472
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Nueva inversión, construcción pronto para comenzar. Por desgracia precio.  Una parcela de tierra única, increíble y única con villa engañosa de lujo que se construirá, personalizada según las preferencias del cliente Somos la empresa constructora Invest-Finland.fi en Finlandia desde 2007.
Stoi Fin
Porvoo sub region, Finlandia
$268,981
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 99 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo proyecto diseñado en estilo escandinavo dedicado a inversores que desean estar cerca de la vibrante Helsinki y de las conexiones de vuelos internacionales (Helsinki hub) Y paralelamente quieren estar en un lugar más natural, limpio y pintoresco Consta de 10 casas – villas individua…
Stoi Fin
Porvoo sub region, Finlandia
$475,472
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Villa individual con un diseño único, hecha en el estilo escandinavo: - No muy lejos de la animada Helsinki y el tráfico aéreo internacional ( sitio de Helsinki ) - Y paralelo en las orillas del Golfo de Finlandia, rodeado de bosques y lagos  A la playa ( Golfo de Finlandia ) - 500 …
Stoi Fin
