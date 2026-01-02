Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Kouvola sub-region
  4. Comercial
  5. De inversiones

Inversiones Inmobiliarias en Kouvola sub region, Finlandia

bienes raíces comerciales
5
De inversiones Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Investment Opportunity: Multi-Family Residential Building Southeast Finland en Kouvola sub region, Finlandia
Investment Opportunity: Multi-Family Residential Building Southeast Finland
Kouvola sub region, Finlandia
Área 531 m²
Número de plantas 3
Esta es una oportunidad única para adquirir un edificio residencial bien mantenido y a peque…
$109,112
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir