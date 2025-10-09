Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Kemi-Tornio sub-region
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Kemi Tornio sub region, Finlandia

Tornio
25
Kemi
15
Tervola
10
Keminmaa
6
1 propiedad total found
Casa de campo 1 habitación en Tornio, Finlandia
Casa de campo 1 habitación
Tornio, Finlandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 39 m²
Piso 1/1
Are you looking for a cottage that combines authentic cabin atmosphere, proximity to the sea…
$35,190
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
