Casas con Terraza en Venta en Kemi Tornio sub region, Finlandia

3 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Kemi, Finlandia
Casa 3 habitaciones
Kemi, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Piso 1/2
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$62,666
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Casa 5 habitaciones en Keminmaa, Finlandia
Casa 5 habitaciones
Keminmaa, Finlandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 175 m²
Piso 2/2
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$218,662
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Casa 6 habitaciones en Tornio, Finlandia
Casa 6 habitaciones
Tornio, Finlandia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 181 m²
Piso 1/3
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$195,930
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
