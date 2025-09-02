Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Eastern Lapland
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Propiedad cerca del lago

Casas del lago en Venta en Eastern Lapland, Finlandia

Kemijarvi
11
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Ahola, Finlandia
Casa 6 habitaciones
Ahola, Finlandia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Piso 1/1
Posio está rodeado de paisajes impresionantes y es un hogar encantador y personal cuyo ambie…
$108,305
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Eastern Lapland

casas de campo

Parámetros de las propiedades en Eastern Lapland, Finlandia

con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir