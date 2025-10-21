Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Salla, Finlandia

3 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Salla, Finlandia
Casa 6 habitaciones
Salla, Finlandia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Piso 1/1
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$186,136
Casa de campo 2 habitaciones en Salla, Finlandia
Casa de campo 2 habitaciones
Salla, Finlandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/1
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$64,412
Villa 5 habitaciones en Salla, Finlandia
Villa 5 habitaciones
Salla, Finlandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 122 m²
Piso 1/2
Are you looking for a unique combination of natural tranquility and quality living? This stu…
$232,502
