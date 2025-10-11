Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Inari, Finlandia

2 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Inari, Finlandia
Casa de campo 3 habitaciones
Inari, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Área 55 m²
Piso 1/1
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$461,561
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Apartamento 18 habitaciones en Nellim, Finlandia
Apartamento 18 habitaciones
Nellim, Finlandia
Habitaciones 18
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 9
Área 553 m²
Piso 1/1
Un gran destino de inversión en el mercado de alquiler de la demanda dura del municipio de I…
$304,902
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
