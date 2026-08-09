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Casas en Venta en Harju County, Estonia

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Casa 6 habitaciones en Tallinn, Estonia
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Casa 6 habitaciones
Tallinn, Estonia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Área 439 m²
Número de plantas 2
Hermosa casa con piscina en venta cerca del mar, Pirita.Propiedad privada, casa de piedra, s…
$3,46M
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Casa en Laane Harju vald, Estonia
Casa
Laane Harju vald, Estonia
$262,019
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Casa en Kuusalu vald, Estonia
Casa
Kuusalu vald, Estonia
Una verdadera joya de la costa norte – una casa de madera cuidadosamente diseñada y excepcio…
$338,861
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Casa en Joelahtme vald, Estonia
Casa
Joelahtme vald, Estonia
Área 296 m²
Nueva casa espaciosa de 296 m2, construida en 2020. La casa está diseñada para una familia q…
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Casa en Keila linn, Estonia
Casa
Keila linn, Estonia
Área 3 706 m²
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