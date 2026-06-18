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Stasis Estates

Chipre, Pafos
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Company type
Company type
Promotor
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
1979
En la plataforma
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Página web
Página web
stasisestates.com/
Horas de trabajo
Abierto ahora
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Sobre el desarrollador

Stasis Estates se fundó en 1979, en una época en la que apenas existían unas pocas empresas registradas dedicadas al desarrollo inmobiliario en Pafos.

Nos hemos convertido en una empresa que desarrolla, construye y gestiona proyectos residenciales, comerciales y de ocio. Desde nuestros inicios, la satisfacción del cliente no solo ha sido nuestro objetivo, sino que forma parte de nuestra ética. Este concepto fue pionero en su momento y, aunque se ha imitado muchas veces, rara vez se ha igualado.

Servicios

Nuestras actividades iniciales consistieron en el desarrollo de proyectos residenciales y comerciales en las zonas centrales de Kato Paphos. Aprovechando nuestra buena reputación y escuchando a nuestros valiosos clientes, la empresa fue una de las primeras en expandirse a otras zonas que hoy gozan de creciente popularidad. Estas zonas incluyen Peyia, Saint George, Sea Caves, Coral Bay, Tala, Agios Neophytos, la ciudad de Paphos y sus alrededores, entre otras. Tan solo unos años después, en 1990, diseñamos, construimos y gestionamos el Hotel Avlida****

Nuestros agentes en Chipre
Angelos Stasis
Angelos Stasis
2 propiedades
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