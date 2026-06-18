Stasis Estates se fundó en 1979, en una época en la que apenas existían unas pocas empresas registradas dedicadas al desarrollo inmobiliario en Pafos.
Nos hemos convertido en una empresa que desarrolla, construye y gestiona proyectos residenciales, comerciales y de ocio. Desde nuestros inicios, la satisfacción del cliente no solo ha sido nuestro objetivo, sino que forma parte de nuestra ética. Este concepto fue pionero en su momento y, aunque se ha imitado muchas veces, rara vez se ha igualado.
Nuestras actividades iniciales consistieron en el desarrollo de proyectos residenciales y comerciales en las zonas centrales de Kato Paphos. Aprovechando nuestra buena reputación y escuchando a nuestros valiosos clientes, la empresa fue una de las primeras en expandirse a otras zonas que hoy gozan de creciente popularidad. Estas zonas incluyen Peyia, Saint George, Sea Caves, Coral Bay, Tala, Agios Neophytos, la ciudad de Paphos y sus alrededores, entre otras. Tan solo unos años después, en 1990, diseñamos, construimos y gestionamos el Hotel Avlida****