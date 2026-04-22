Sobre el desarrollador

Moma Liv es una empresa moderna de desarrollo inmobiliario que ofrece propiedades residenciales de alta calidad. Los apartamentos están diseñados para brindar el máximo confort y comodidad, combinando soluciones arquitectónicas únicas con tecnologías innovadoras de construcción.

Los complejos residenciales de Moma Liv incluyen:

• Diseños de apartamentos amplios y funcionales.

• Sistemas de ingeniería modernos que garantizan eficiencia energética y respeto al medio ambiente.

• Infraestructura interna bien desarrollada: áreas de juegos para niños, zonas deportivas, áreas de descanso y senderos para caminar.

• Un territorio seguro con sistemas de videovigilancia y servicios de seguridad las 24 horas.

• Espacios de estacionamiento subterráneo para mayor comodidad de los residentes.

• Áreas comunes con diseños únicos: lobbies elegantes, zonas de espera acogedoras y espacios de coworking.

• Un gimnasio moderno para un estilo de vida activo.

• Una zona de SPA para relajación y rejuvenecimiento, que incluye saunas y piscinas.

• Una ubicación conveniente cerca de tiendas, cafeterías y otras infraestructuras esenciales.

Moma Liv crea espacios únicos que garantizan comodidad y calidad de vida para los residentes modernos.