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Moma liv

Georgia, Tiflis
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Company type
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Promotor
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2023
En la plataforma
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1 año 4 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
Página web
www.momaliv.ge/
Horas de trabajo
Cerrado ahora
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Sobre el desarrollador

Moma Liv es una empresa moderna de desarrollo inmobiliario que ofrece propiedades residenciales de alta calidad. Los apartamentos están diseñados para brindar el máximo confort y comodidad, combinando soluciones arquitectónicas únicas con tecnologías innovadoras de construcción.

 

Los complejos residenciales de Moma Liv incluyen:

• Diseños de apartamentos amplios y funcionales.

• Sistemas de ingeniería modernos que garantizan eficiencia energética y respeto al medio ambiente.

• Infraestructura interna bien desarrollada: áreas de juegos para niños, zonas deportivas, áreas de descanso y senderos para caminar.

• Un territorio seguro con sistemas de videovigilancia y servicios de seguridad las 24 horas.

• Espacios de estacionamiento subterráneo para mayor comodidad de los residentes.

• Áreas comunes con diseños únicos: lobbies elegantes, zonas de espera acogedoras y espacios de coworking.

• Un gimnasio moderno para un estilo de vida activo.

• Una zona de SPA para relajación y rejuvenecimiento, que incluye saunas y piscinas.

• Una ubicación conveniente cerca de tiendas, cafeterías y otras infraestructuras esenciales.

 

Moma Liv crea espacios únicos que garantizan comodidad y calidad de vida para los residentes modernos.

Mis socios
1 agent 1 agencia
Nuestros agentes en Georgia
Andrei Kriksman
Andrei Kriksman
1 propiedad
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