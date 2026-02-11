  1. Realting.com
  2. Desarrolladores
  3. Интерторгальянс

Интерторгальянс

220086, г.Минск, ул.Славинского, д.45А, пом.30 (офис 5м)
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Promotor
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2005
En la plataforma
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
Idiomas hablados
Русский
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Mis socios
1 agencia
Nuestros agentes en Belarús
Gleb Vaskevic
Gleb Vaskevic
Otros desarrolladores
Полесьежилстрой
Belarús, Brest
Gründungsjahr des Unternehmens 1977
Edificios nuevos 1 Propiedades residenciales 4
Construcción de inmuebles residenciales y comerciales
Dejar una solicitud
Strateg Group
Belarús, Cieliachanski sielski Saviet
Edificios nuevos 1 Propiedades residenciales 3
Strateg Group es un espacio para profesionales creativos y orientados hacia objetivos. Apoyamos el desarrollo de las ideas más útiles y ambiciosas, desde soluciones técnicas innovadoras a proyectos en el campo de las artes finas
Dejar una solicitud
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
Belarús, Minsk
Gründungsjahr des Unternehmens 1957
Edificios nuevos 1 Propiedades residenciales 81
UKS MINGORISPOLKOMA tiene muchos años de experiencia en la construcción de instalaciones en diversos campos de la actividad socioeconómica, tanto la capital como la república en su conjunto, tiene un sistema establecido de trabajo y recursos humanos para la implementación de proyectos de inv…
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Idiomas hablados
Русский
База Волосо
Belarús, Opsauski sielski Saviet
Edificios nuevos 1 Bienes raíces comerciales 1
"Complejo turístico "Voloso" en el distrito de Braslav, región de Vitebsk, República de Bielorrusia. La actividad principal es la creación y gestión de una empresa turística: diseño, puesta en marcha, servicios para huéspedes, gestión del territorio. El complejo turístico incluye: - 5 cab…
Dejar una solicitud
ИНФОРЕАЛТ
Belarús, Minsk
Edificios nuevos 1 Propiedades residenciales 18 Bienes raíces comerciales 2
Podemos decir con confianza que estamos construyendo un complejo de clase premium. Nuestro complejo tiene una serie de ventajas y está diseñado completamente de acuerdo con los estándares tecnológicos y estéticos modernos.
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir