GREEN SIDE

Georgia,
;
Company type
Promotor
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
English, Русский
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 04:11
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Lunes
10:00 - 18:00
Martes
10:00 - 18:00
Miércoles
10:00 - 18:00
Jueves
10:00 - 18:00
Viernes
01:00 - 18:00
Sábado
11:00 - 17:00
Domingo
11:00 - 17:00
Nuestros agentes en el mundo
Giorgi Nanitashvili
Giorgi Nanitashvili
Otros desarrolladores
KASKO GROUP
Georgia, Batumi
Nuevos edificios 1 Propiedades residenciales 1
La empresa constructora KASKO tiene muchos años de experiencia en la ejecución de proyectos en el sector de la construcción. La empresa fue fundada en 2011 en Batumi, Georgia, y destaca no sólo por sus construcciones de alta calidad, sino también por la entrega de proyectos por adelantado. N…
Like House
Georgia, Batumi
Gründungsjahr des Unternehmens 2007
Propiedades residenciales 2
Durante 15 años de actividad de la empresa Like House, se han construido más de 248,500 metros cuadrados de espacio habitable en Batumi. La empresa cuenta con 12 proyectos completados y 1 en construcción.Como la empresa House lleva a cabo una amplia gama de obras de construcción e instalació…
Real Palace
Georgia, Batumi
Black Sea Towers - un nuevo complejo residencial de alta altura de clase premium en el centro de negocios Batumi. El complejo está situado cerca del mar en el callejón de los héroes frente al estadio de la UEFA. Ofrece maravillosas vistas panorámicas de la ciudad, las montañas y el mar. El c…
Гумбати Групп
Georgia, Batumi
Gründungsjahr des Unternehmens 1998
Nuevos edificios 3 Propiedades residenciales 10
Gumbati Group comenzó su posicionamiento en el mercado en 1998 y aún ocupa una posición de liderazgo en su campo debido a sus altos estándares de construcción. Somos la primera compañía en comenzar la construcción a gran escala en Batumi. Hemos construido 500,000 metros cuadrados. de loca…
Citron Group
Georgia, Batumi
Nuevos edificios 1 Propiedades residenciales 3 Bienes raíces comerciales 1
Citron Group cuenta con una amplia experiencia en el mercado inmobiliario en Batumi. Actualmente, la empresa realiza la construcción de dos proyectos: Citron Residence Batumi y Citron Residence Chakvi. La empresa ya ha desarrollado uno de los complejos turísticos de Batumi Citron Cottage.La …
