Sobre el desarrollador

DKG Development — empresa constructora de inversiones. Nuestra empresa es uno de los principales participantes en el mercado inmobiliario griego. Nos especializamos en la implementación de proyectos de construcción. Cooperamos con éxito con empresas internacionales, fundaciones y socios privados.

Nuestra misión — es construir objetos impecablemente elegantes y de alta calidad.

En los últimos años, DKG ha cambiado las coordenadas de la vida moderna en Atenas, desarrollando objetos inmobiliarios distintivos que ofrecen una mejor calidad de vida, excelente diseño y un valor incomparable. Gracias a sus notables instalaciones, DKG ha logrado un éxito envidiable, que se ha convertido en la base de la reputación de una empresa de calidad basada en las altas características técnicas integradas en cada propiedad.

Desde su fundación en 2019, el objetivo de la compañía ha sido inequívoco: construir relaciones a largo plazo para que Grecia se convierta en un lugar seguro para la inversión, que ofrezca bajos riesgos y altos beneficios, diseñando y creando bienes raíces, quienes merecen su presencia, ofreciendo algo único y único, en beneficio de la sociedad en su conjunto.