Servicios

LAND DEVELOPMENT

La conversión de las ideas en proyectos tangibles ha sido la principal esfera de experiencia de V2 DEVELOPMENT. Agregar valor a las propiedades a través del desarrollo de tierra cruda, la construcción o la renovación es un complejo proceso de negocios que hemos dominado durante nuestro largo y exitoso curso en el mercado.

CONSTRUCCIÓN

Ya sea construir desde cero o renovar una propiedad antigua, la construcción ha sido uno de los principales impulsores del crecimiento de nuestra empresa. Empleando las técnicas más seguras, materiales de primera calidad y estilo vanguardista, creamos las estructuras de construcción que están destinadas a ser clásicos futuros.

PROPERTY MANAGEMENT

Nuestra relación con bienes raíces va más allá de lo común. Para las propiedades de rendimiento de ingresos, podemos asegurarnos de que todo funcione sin problemas y cuidar de todas las tareas cotidianas en nombre de nuestros clientes.

Objetivo

Real Estate ha sido tradicionalmente una de las principales áreas de atención en Grecia. El interés ha recogido significativamente y ahora las propiedades están siendo buscadas y compradas por inversores extranjeros también. V2 DEVELOPMENT es el conducto de elección para la compra y venta de bienes raíces en Grecia.