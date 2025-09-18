V2 DEVELOPMENT
Desde su glorioso pasado hasta un presente sólido y un futuro aún más prometedor, V2 DEVELOPMENT es la empresa de desarrollo residencial No1 en Grecia.
LUXURY PROPERTY DEVELOPER IN GREECE
Un sucesor de ERGON, la empresa que desde 1962 ha definido el sector inmobiliario en Grecia, V2 DEVELOPMENT ha vendido más de 7000 activos inmobiliarios en una amplia gama de ap-plicaciones, que van desde residenciales y minoristas a hoteles y almacenes por un total de 4.5 millones de metros cuadrados. V2 DEVELOPMENT delivers unparalleled financial returns and orgullo in asset ownership while enhancing client, community and employee satisfaction. V2 DEVELOPMENT ayudó con el lanzamiento del Programa de Residencia Permanente de Inversionistas Griegos en 2013, que se convirtió en el programa de inversión más popular del mundo en 2018, superando el EB5 en aplicaciones efectivas y aprobadas. Además de su éxito interno, V2 DEVELOPMENT es una empresa de apariencia genuinamente exterior con una posición internacional cada vez más fuerte. Junto a sus sedes en Atenas y 3 en Grecia, V2 DEVELOPMENT se puede encontrar en Beijing, Shanghai, Guangzhou en China, París, Dubai, Nairobi, Ho Chi Minh, Doha y Lahore.
LAND DEVELOPMENT
La conversión de las ideas en proyectos tangibles ha sido la principal esfera de experiencia de V2 DEVELOPMENT. Agregar valor a las propiedades a través del desarrollo de tierra cruda, la construcción o la renovación es un complejo proceso de negocios que hemos dominado durante nuestro largo y exitoso curso en el mercado.
CONSTRUCCIÓN
Ya sea construir desde cero o renovar una propiedad antigua, la construcción ha sido uno de los principales impulsores del crecimiento de nuestra empresa. Empleando las técnicas más seguras, materiales de primera calidad y estilo vanguardista, creamos las estructuras de construcción que están destinadas a ser clásicos futuros.
PROPERTY MANAGEMENT
Nuestra relación con bienes raíces va más allá de lo común. Para las propiedades de rendimiento de ingresos, podemos asegurarnos de que todo funcione sin problemas y cuidar de todas las tareas cotidianas en nombre de nuestros clientes.
Objetivo
Real Estate ha sido tradicionalmente una de las principales áreas de atención en Grecia. El interés ha recogido significativamente y ahora las propiedades están siendo buscadas y compradas por inversores extranjeros también. V2 DEVELOPMENT es el conducto de elección para la compra y venta de bienes raíces en Grecia.