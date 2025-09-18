  1. Realting.com
V2 Development

Grecia, Municipality of Athens
Company type
Promotor
Gründungsjahr des Unternehmens
1962
En la plataforma
3 años 7 meses
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Página web
www.vsquared2.com/
Sobre el desarrollador

V2 DEVELOPMENT

Desde su glorioso pasado hasta un presente sólido y un futuro aún más prometedor, V2 DEVELOPMENT es la empresa de desarrollo residencial No1 en Grecia.

LUXURY PROPERTY DEVELOPER IN GREECE

Un sucesor de ERGON, la empresa que desde 1962 ha definido el sector inmobiliario en Grecia, V2 DEVELOPMENT ha vendido más de 7000 activos inmobiliarios en una amplia gama de ap-plicaciones, que van desde residenciales y minoristas a hoteles y almacenes por un total de 4.5 millones de metros cuadrados. V2 DEVELOPMENT delivers unparalleled financial returns and orgullo in asset ownership while enhancing client, community and employee satisfaction. V2 DEVELOPMENT ayudó con el lanzamiento del Programa de Residencia Permanente de Inversionistas Griegos en 2013, que se convirtió en el programa de inversión más popular del mundo en 2018, superando el EB5 en aplicaciones efectivas y aprobadas. Además de su éxito interno, V2 DEVELOPMENT es una empresa de apariencia genuinamente exterior con una posición internacional cada vez más fuerte. Junto a sus sedes en Atenas y 3 en Grecia, V2 DEVELOPMENT se puede encontrar en Beijing, Shanghai, Guangzhou en China, París, Dubai, Nairobi, Ho Chi Minh, Doha y Lahore.

Servicios

LAND DEVELOPMENT

La conversión de las ideas en proyectos tangibles ha sido la principal esfera de experiencia de V2 DEVELOPMENT. Agregar valor a las propiedades a través del desarrollo de tierra cruda, la construcción o la renovación es un complejo proceso de negocios que hemos dominado durante nuestro largo y exitoso curso en el mercado.

CONSTRUCCIÓN

Ya sea construir desde cero o renovar una propiedad antigua, la construcción ha sido uno de los principales impulsores del crecimiento de nuestra empresa. Empleando las técnicas más seguras, materiales de primera calidad y estilo vanguardista, creamos las estructuras de construcción que están destinadas a ser clásicos futuros.

PROPERTY MANAGEMENT

Nuestra relación con bienes raíces va más allá de lo común. Para las propiedades de rendimiento de ingresos, podemos asegurarnos de que todo funcione sin problemas y cuidar de todas las tareas cotidianas en nombre de nuestros clientes.

Objetivo

Real Estate ha sido tradicionalmente una de las principales áreas de atención en Grecia. El interés ha recogido significativamente y ahora las propiedades están siendo buscadas y compradas por inversores extranjeros también. V2 DEVELOPMENT es el conducto de elección para la compra y venta de bienes raíces en Grecia.

Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
$307,296
Año de construcción 2022
Número de plantas 4
Atravesado por la línea de tranvía que lo conecta con el centro de Atenas y la riviera, Nea Smirni se desarrolla alrededor de su popular plaza, proporcionando una increíble selección de opciones para el entretenimiento, el deporte, restaurantes y tiendas! Nea Smirni es uno de los suburbios r…
V2 Development
Complejo residencial MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Grecia
$289,001
Año de construcción 2022
Número de plantas 3
Área 68 m²
V² DESARROLLO MARINA RESIDENCES está perfectamente ubicado en el corazón de Mikrolimano en el Pireo. Mikrolimano es un popular destino de viaje, preferido por los atenienses, los lugareños y los visitantes, y está buscando un lugar encantador y pintoresco donde pueda pasar su tiempo libre. …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
68.0
307,459
V2 Development
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
$289,001
Año de construcción 2022
Número de plantas 4
Las residencias Bel Air se encuentran en Elliniko, un suburbio de lujo en la encantadora Riviera ateniense. El área será reconstruida a través de un proyecto pionero en curso de 8 millones de euros para Atenas, con un enfoque en la creación de un parque metropolitano de primera clase y la me…
V2 Development
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
$337,734
Año de construcción 2022
Número de plantas 5
MALIBU RESIDENCES es el nuevo proyecto residencial ubicado en el exuberante suburbio de Elliniko, justo en la Riviera ateniense. Con hermosos apartamentos de dormitorio 6 2, una casita de dormitorio 4 y construidos con nuestros altos estándares de construcción, las residencias MALIBU son una…
V2 Development
