  1. Realting.com
  2. Chequia
  3. Liberec Region
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Liberec Region, Chequia

Distrito de Liberec
12
Liberec
12
15 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Brniste, Chequia
Apartamento 3 habitaciones
Brniste, Chequia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1
🏡 Espacioso apartamento 3+kk (70 m2) en el centro de la ciudad balneario de YachimovPrecio: …
$186,338
Apartamento 2 habitaciones en Distrito de Liberec, Chequia
Apartamento 2 habitaciones
Distrito de Liberec, Chequia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 67 m²
Para los amantes de vivir en un lugar histórico con comodidad, ofrecemos comprar un apartame…
$211,824
Apartamento 2 habitaciones en Distrito de Liberec, Chequia
Apartamento 2 habitaciones
Distrito de Liberec, Chequia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 28 m²
Venta de un apartamento totalmente equipado 1 + kk 28 m2 después de la reconstrucción en el …
$142,902
Apartamento 3 habitaciones en Turnov, Chequia
Apartamento 3 habitaciones
Turnov, Chequia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 62 m²
Ofrecemos a la venta bienes inmuebles en el centro de Turnov. Apartamento 3 + 1 62 m², sépti…
$133,506
Apartamento 3 habitaciones en Distrito de Liberec, Chequia
Apartamento 3 habitaciones
Distrito de Liberec, Chequia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 38 m²
apartamento de 2 + kk 38m2 en casa de paneles en el 3er piso. con balcón, Liberec y # 8212; …
$122,409
Apartamento 3 habitaciones en Distrito de Liberec, Chequia
Apartamento 3 habitaciones
Distrito de Liberec, Chequia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 76 m²
apartment 3 + 1 and an area of ​ ​ 81.1 m2 on the 2nd floor of the panel house, with its own…
$215,778
Apartamento 3 habitaciones en Distrito de Liberec, Chequia
Apartamento 3 habitaciones
Distrito de Liberec, Chequia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 60 m²
Ofrecemos un apartamento completamente renovado 2 + kk 60m2 en el piso 3, en el centro de Li…
$164,756
Apartamento 3 habitaciones en Distrito de Liberec, Chequia
Apartamento 3 habitaciones
Distrito de Liberec, Chequia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 36 m²
We offer for sale an apartment of 2 + kk with an area of 36 m2, which has just undergone an …
$138,183
Apartamento 3 habitaciones en Distrito de Liberec, Chequia
Apartamento 3 habitaciones
Distrito de Liberec, Chequia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 72 m²
apartamento 3 + 1 72m2 en el quinto piso con logia y vista verde La casa fue recientemente r…
$187,886
Apartamento 3 habitaciones en Distrito de Liberec, Chequia
Apartamento 3 habitaciones
Distrito de Liberec, Chequia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 64 m²
We offer a 2 + kk apartment with a dressing room located on the third floor of a brick histo…
$176,449
Apartamento 3 habitaciones en Distrito de Liberec, Chequia
Apartamento 3 habitaciones
Distrito de Liberec, Chequia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 54 m²
apartamento 2 + kk 54m2 en piso panel 2 Casa y apartamento después de una reconstrucción com…
$128,106
Apartamento 3 habitaciones en Distrito de Liberec, Chequia
Apartamento 3 habitaciones
Distrito de Liberec, Chequia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 74 m²
Ofrecemos a la venta un apartamento soleado 3 + 1 74m2 con hermosas vistas de los alrededore…
$182,189
Apartamento 2 habitaciones en Distrito de Liberec, Chequia
Apartamento 2 habitaciones
Distrito de Liberec, Chequia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 46 m²
apartamento 2 + 1 46m2 con una zona de logia en la calle Voiteszka.El apartamento está recie…
$148,132
Apartamento 3 habitaciones en Turnov, Chequia
Apartamento 3 habitaciones
Turnov, Chequia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 42 m²
Apartamento en venta en el centro de Turnov. 2 + kk 42 m². Casa de ladrillos, apartamento tr…
$114,968
Apartamento 3 habitaciones en Distrito de Liberec, Chequia
Apartamento 3 habitaciones
Distrito de Liberec, Chequia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 64 m²
Ofrecemos a la venta un muy buen apartamento de 2 + kk ( originalmente 3 + kk ) con balcón e…
$220,880
