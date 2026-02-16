Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chequia
  3. České Budějovice
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en České Budějovice, Chequia

1 propiedad total found
Propiedad comercial 50 m² en okres Ceske Budejovice, Chequia
Propiedad comercial 50 m²
okres Ceske Budejovice, Chequia
Área 50 m²
Dumreality. Sus emails Le proporciona la venta de un espacio comercial mantenido (comercial)…
$196,046
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir