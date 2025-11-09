Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Puntarenas, Costa Rica

Tarcoles
4 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Tarcoles, Costa Rica
Casa 3 habitaciones
Tarcoles, Costa Rica
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 325 m²
Número de plantas 2
Waterfall house is solid concrete and earthquake proof construction with just incredible vie…
Precio en demanda
Desarrollador
GOLDEN TEMPLE SALES LLC
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en Tarcoles, Costa Rica
Casa 2 habitaciones
Tarcoles, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Experience the unmatched beauty of Macaw Crest Community at  Puntarenas Province Tarcoles, C…
Precio en demanda
Desarrollador
GOLDEN TEMPLE SALES LLC
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en Tarcoles, Costa Rica
Casa 2 habitaciones
Tarcoles, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Three Stories of Pura Vida Luxury 4,500 SQ FT | 2 Bedrooms | 3.5 Baths A masterpiece of mo…
Precio en demanda
Desarrollador
GOLDEN TEMPLE SALES LLC
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en Tarcoles, Costa Rica
Casa 2 habitaciones
Tarcoles, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Experience refined tropical living in this stunning 3,000 SQ FT two-story residence, thought…
Precio en demanda
Desarrollador
GOLDEN TEMPLE SALES LLC
Idiomas hablados
English
Tipos de propiedades en Puntarenas

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Puntarenas, Costa Rica

Baratos
De lujo
