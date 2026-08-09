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Casas en Venta en Costa Rica

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Guanacaste
38
Cabo Velas
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Puntarenas
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Tarcoles
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44 propiedades total found
Villa 10 habitaciones en Puriscal, Costa Rica
Villa 10 habitaciones
Puriscal, Costa Rica
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 516 m²
Número de plantas 1
=Sale directamente del propietario = oasis de sueño, casa con casa de huéspedes, piscina " …
$980,000
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Casa 2 habitaciones en Tarcoles, Costa Rica
Casa 2 habitaciones
Tarcoles, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Experience refined tropical living in this stunning 3,000 SQ FT two-story residence, thought…
$875,000
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Casa 2 habitaciones en Tempate, Costa Rica
Casa 2 habitaciones
Tempate, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 1
Descubra una rara combinación de tierras utilizables, privacidad y proximidad a las mejores …
$305,000
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TekceTekce
Casa 4 habitaciones en Veintisiete de Abril, Costa Rica
Casa 4 habitaciones
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Encaramado en una casa de 5,725,6 m2 (1,41 acres) dentro de la comunidad ecológica protegida…
$620,000
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Cabo Velas, Costa Rica
Adosado Adosado 2 habitaciones
Cabo Velas, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Descubra esta casa de campo totalmente amueblada de 2 dormitorios, 2,5 baños en Colinas de G…
$249,000
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Casa 3 habitaciones en Tarcoles, Costa Rica
Casa 3 habitaciones
Tarcoles, Costa Rica
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 325 m²
Número de plantas 2
Casa de cascada es sólido hormigón y construcción de pruebas de terremoto con vistas increíb…
$1,20M
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Casa 2 habitaciones en Veintisiete de Abril, Costa Rica
Casa 2 habitaciones
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 1
Just one block from the sand in Playa Junquillal, this newly completed home combines build q…
$365,000
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Casa 4 habitaciones en Sardinal, Costa Rica
Casa 4 habitaciones
Sardinal, Costa Rica
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Descubra una moderna residencia vista al mar en Coco Bay Estates, una exclusiva comunidad ce…
$1,48M
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Casa 4 habitaciones en Cabo Velas, Costa Rica
Casa 4 habitaciones
Cabo Velas, Costa Rica
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Casa del Sol es una hermosa residencia de dos pisos en la exclusiva comunidad cerrada de Las…
$980,000
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Casa 4 habitaciones en Monte Romo, Costa Rica
Casa 4 habitaciones
Monte Romo, Costa Rica
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Originalmente cotizado en $995,000 para esta magnífica casa bien construida en 27 acres, el …
$450,000
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Casa 5 habitaciones en Tamarindo, Costa Rica
Casa 5 habitaciones
Tamarindo, Costa Rica
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Fotos despertando todas las mañanas a los sonidos relajantes de las olas y las deslumbrantes…
$2,65M
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Casa 2 habitaciones en Tarcoles, Costa Rica
Casa 2 habitaciones
Tarcoles, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Tres historias de Pura Vida Lujo4.500 SQ FT Silencioso 2 Dormitorios Silencio 3.5 BañosUna o…
$1,10M
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Casa de campo 2 habitaciones en Hojancha, Costa Rica
Casa de campo 2 habitaciones
Hojancha, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Esta impresionante propiedad de 8 acres, situada en las colinas de Hojancha, presenta una op…
$210,000
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Casa 2 habitaciones en Tempate, Costa Rica
Casa 2 habitaciones
Tempate, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Descubre un país tranquilo que vive justo fuera del tradicional pueblo de Portegolpe. Esta c…
$259,000
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Casa 7 habitaciones en Cabo Velas, Costa Rica
Casa 7 habitaciones
Cabo Velas, Costa Rica
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Situado cerca de la cumbre del sur de Playa Flamingo, Casa Visión es una finca de lujo excep…
$4,40M
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Casa grande 3 habitaciones en Veintisiete de Abril, Costa Rica
Casa grande 3 habitaciones
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Hacienda Cocobolo es una lujosa finca que mezcla la arquitectura del sur de España con la be…
$1,95M
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Casa 3 habitaciones en Veintisiete de Abril, Costa Rica
Casa 3 habitaciones
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta casa de playa de nueva construcción está a sólo unos pasos de las arenas blancas de Pla…
$350,000
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Casa 4 habitaciones en Cabo Velas, Costa Rica
Casa 4 habitaciones
Cabo Velas, Costa Rica
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Ubicado en la comunidad cerrada de Las Ventanas de Playa Grande, El Roble 48 es un hogar mod…
$945,000
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Casa 3 habitaciones en Veintisiete de Abril, Costa Rica
Casa 3 habitaciones
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Ubicado dentro del tranquilo abrazo de una comunidad ecológica cerrada en Guanacaste, esta i…
$479,000
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Villa en Veintisiete de Abril, Costa Rica
Villa
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Entra en una villa totalmente amueblada y lista para entrar a solo dos cuadras de las arenas…
$345,000
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Villa en Veintisiete de Abril, Costa Rica
Villa
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Bienvenido a Iguana Villas #7 – una villa bellamente mantenida y totalmente amueblada situad…
$280,000
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Casa grande 7 habitaciones en Cabo Velas, Costa Rica
Casa grande 7 habitaciones
Cabo Velas, Costa Rica
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Bienvenido a El Palacete Flamingo, una excepcional residencia de lujo encaramada majestuosam…
$4,40M
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Casa 2 habitaciones en Veintisiete de Abril, Costa Rica
Casa 2 habitaciones
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Tiempo limitado Oportunidad: Casa Diria ahora Ofrecido por $269,000 Hasta el 31 de octubre d…
$269,000
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Casa 3 habitaciones en Cutris, Costa Rica
Casa 3 habitaciones
Cutris, Costa Rica
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Introduciendo Casa Palacio, una lujosa casa de 4200 pies cuadrados en Tierra Pacifica Ecolog…
$675,000
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Veintisiete de Abril, Costa Rica
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Descubra una rara oportunidad en Pura Jungla, Playa Negra: un paquete privado de 5,147 m2 (1…
$225,000
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Casa 9 habitaciones en Tamarindo, Costa Rica
Casa 9 habitaciones
Tamarindo, Costa Rica
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 8
¡Rojo!Esta propiedad de alquiler de primera calidad, a pocos minutos de Playa Tamarindo, cue…
$799,000
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Casa 4 habitaciones en Veintisiete de Abril, Costa Rica
Casa 4 habitaciones
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Propiedad privada y versátil en Playa Negra, Guanacaste, a pocos minutos de playas aisladas …
$395,000
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Casa 3 habitaciones en Veintisiete de Abril, Costa Rica
Casa 3 habitaciones
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Experimente el pináculo del lujo costero en esta impresionante casa tropical moderna, situad…
$779,000
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Casa 3 habitaciones en Veintisiete de Abril, Costa Rica
Casa 3 habitaciones
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta propiedad cuenta con una encantadora casa principal junto con una acogedora unidad de a…
$699,000
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Casa 2 habitaciones en Tamarindo, Costa Rica
Casa 2 habitaciones
Tamarindo, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Posee una casa moderna casi terminada en la tranquila San José de Pinilla. Esta residencia d…
$220,000
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