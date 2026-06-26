Casas con garaje en Venta en Costa Rica

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1 propiedad total found
Villa 10 habitaciones en Puriscal, Costa Rica
Villa 10 habitaciones
Puriscal, Costa Rica
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 516 m²
Número de plantas 1
=Sale directamente del propietario = oasis de sueño, casa con casa de huéspedes, piscina " …
$980,000
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