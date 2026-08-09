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Villas en venta en Costa Rica

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Villa 10 habitaciones en Puriscal, Costa Rica
Villa 10 habitaciones
Puriscal, Costa Rica
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 516 m²
Número de plantas 1
=Sale directamente del propietario = oasis de sueño, casa con casa de huéspedes, piscina " …
$980,000
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Villa en Veintisiete de Abril, Costa Rica
Villa
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Entra en una villa totalmente amueblada y lista para entrar a solo dos cuadras de las arenas…
$345,000
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Villa en Veintisiete de Abril, Costa Rica
Villa
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Bienvenido a Iguana Villas #7 – una villa bellamente mantenida y totalmente amueblada situad…
$280,000
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