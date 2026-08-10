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Casa en condominio en venta en Cuajiniquil, Costa Rica

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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Cuajiniquil, Costa Rica
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Cuajiniquil, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 1
Situado en la tranquila costa de Guanacaste, justo al norte de Nosara y cerca del pequeño pu…
$199,000
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Parámetros de las propiedades en Cuajiniquil, Costa Rica

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