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Propiedades residenciales en venta en Cuajiniquil, Costa Rica

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2 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Cuajiniquil, Costa Rica
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Cuajiniquil, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 1
Situado en la tranquila costa de Guanacaste, justo al norte de Nosara y cerca del pequeño pu…
$199,000
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Casa 3 habitaciones en Cuajiniquil, Costa Rica
Casa 3 habitaciones
Cuajiniquil, Costa Rica
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
This beautiful brand new home is literally 102 yards from an idyllic, undiscovered beach in …
$649,000
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Parámetros de las propiedades en Cuajiniquil, Costa Rica

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