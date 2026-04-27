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Negocio en Venta en China

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Negocio listo 520 m² en Hefei, China
Negocio listo 520 m²
Hefei, China
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 12
Área 520 m²
Número de plantas 3
En venta un mini hotel, en la ciudad de Bar, en el cinturón verde. La distancia al mar es de…
$1,29M
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