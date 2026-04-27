Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camerún
  3. Yaoundé
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Yaoundé, Camerún

1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 8 habitaciones en Yaoundé, Camerún
Apartamentos multinivel 8 habitaciones
Yaoundé, Camerún
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
BÂTIMENT À VENDRE – BASTOS YAOUNDÉBUILDING FOR SALE – BASTOS YAOUNDÉContacto Whats App / Pho…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Yaoundé, Camerún

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir