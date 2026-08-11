Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camerún
  3. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Camerún

;
3 propiedades total found
Apartamentos multinivel 8 habitaciones en Yaoundé, Camerún
Apartamentos multinivel 8 habitaciones
Yaoundé, Camerún
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
BÂTIMENT À VENDRE – BASTOS YAOUNDÉBUILDING FOR SALE – BASTOS YAOUNDÉContacto Whats App / Pho…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Communaute urbaine de Douala, Camerún
Dúplex 4 habitaciones
Communaute urbaine de Douala, Camerún
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Dúplex perfecto con clase.la parte superior tiene una gran terraza con vistas a la ciudad/ci…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Yassa Bakoko, Camerún
Dúplex 4 habitaciones
Yassa Bakoko, Camerún
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
SALA COULA CAMEROON YASSA CITY CHIRAC▪️Tipo de edificio R+1 Nueva construcción para la venta…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Camerún

con Garaje
con Terraza
Baratos
De lujo

Preguntas frecuentes sobre la inmobiliaria en Camerún

¿Cuánto se necesita gastar de media para comprar inmuebles en Camerún?

Los precios por metro cuadrado de los inmuebles en Camerún oscilan entre 500 y 1000 euros. A esos precios, puedes comprar un apartamento en el centro de una gran ciudad o una casa en los suburbios.
El precio de un inmueble en venta en Camerún puede ser más alto que el de mercado solo para apartamentos en edificios nuevos con una infraestructura interna bien desarrollada. Su precio por metro cuadrado es un 10-20% más alto.

¿En qué ciudades es mejor comprar una propiedad inmobiliaria en Camerún?

Se garantiza un alojamiento cómodo en Yaundé y Douala. Estas son grandes megaciudades con muchas propiedades sociales, históricas y comerciales. Si compra una propiedad en el centro de estas ciudades, puede obtener un buen beneficio alquilándola.

¿Qué restricciones y condiciones deben conocer las personas extranjeras que tengan la intención de comprar una propiedad en Camerún?

Los ciudadanos extranjeros pueden comprar propiedades en igualdad de condiciones con los residentes. No hay restricciones ni condiciones especiales. Para comprar, necesita tener un pasaporte.

¿Se realizan en Camerún ventas inmobiliaria de forma remota?

Sí, se puede comprar cualquier propiedad de forma remota. Los intereses del comprador pueden ser representados por una persona con un poder notarial.
Realting.com
Ir