Propiedades residenciales en venta en Camerún

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Preguntas frecuentes sobre la inmobiliaria en Camerún
¿Cuánto se necesita gastar de media para comprar inmuebles en Camerún?
Los precios por metro cuadrado de los inmuebles en Camerún oscilan entre 500 y 1000 euros. A esos precios, puedes comprar un apartamento en el centro de una gran ciudad o una casa en los suburbios.
El precio de un inmueble en venta en Camerún puede ser más alto que el de mercado solo para apartamentos en edificios nuevos con una infraestructura interna bien desarrollada. Su precio por metro cuadrado es un 10-20% más alto.
¿En qué ciudades es mejor comprar una propiedad inmobiliaria en Camerún?
Se garantiza un alojamiento cómodo en Yaundé y Douala. Estas son grandes megaciudades con muchas propiedades sociales, históricas y comerciales. Si compra una propiedad en el centro de estas ciudades, puede obtener un buen beneficio alquilándola.
¿Qué restricciones y condiciones deben conocer las personas extranjeras que tengan la intención de comprar una propiedad en Camerún?
Los ciudadanos extranjeros pueden comprar propiedades en igualdad de condiciones con los residentes. No hay restricciones ni condiciones especiales. Para comprar, necesita tener un pasaporte.
¿Se realizan en Camerún ventas inmobiliaria de forma remota?
Sí, se puede comprar cualquier propiedad de forma remota. Los intereses del comprador pueden ser representados por una persona con un poder notarial.