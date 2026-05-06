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Hoteles en venta en Letnitsa, Bulgaria

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Hotel 1 319 m² en Letnitsa, Bulgaria
Hotel 1 319 m²
Letnitsa, Bulgaria
Habitaciones 23
Dormitorios 23
Nº de cuartos de baño 21
Área 1 319 m²
Número de plantas 3
Operating Hotel Business para la venta en Letnitsa, Lovech Region IBG Real Estates se compla…
$993,356
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Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
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