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Apartamentos en venta en Región Sudeste, Brasil

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Río de Janeiro
179
San Pablo
9
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
179
Regiao Imediata de Sao Paulo
6
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188 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Apartamento 4 habitaciones
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Amplio apartamento de 3 dormitorios con una superficie de 112 metros cuadrados + plaza de ap…
$360,750
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Apartamento 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 187 m²
Piso reformado en venta con vista al mar - Ipanema - 4 dormitorios Descubre este piso renov…
$938,356
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Apartamento 2 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 2 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Apartamento en venta - Ipanema - 2 dormitorios - Two Suites Descubra este elegante piso de …
$670,254
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 1 habitacion en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 1 habitacion
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Apartamento de jardín renovado en venta en Ipanema - 1 dormitorio Imagínese vivir en Ipanem…
$306,402
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Ático Ático 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 407 m²
Triplex en venta frente al mar - Ipanema - 3 dormitorios - Proyecto VIE Balassiano oportuni…
$6,43M
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Apartamento 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamento reformado con 3 dormitorios en venta en Humaitá. El apartamento tiene 90 m2, es…
$226,929
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 259 m²
Número de plantas 3
Este excepcional ático de 259 m2 se encuentra en la zona más solicitada de Ipanema, cerca de…
$1,63M
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Apartamento 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 112 m²
INVESTOR SPECIAL: Piso de alta gama en venta en Leblon, Paradís Mozak es un exclusivo proye…
$1,10M
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Ático Ático 2 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 2 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Atico dúplex en venta en Ipanema con amplia terraza - 2 dormitorios Situado en la zona más …
$660,679
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Apartamento 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 94 m²
Piso de 94 m2 en venta - Rua Barata Ribeiro - Copacabana - 3 dormitorios Descubre este piso…
$229,801
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Apartamento 2 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 2 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Piso reformado de 60 m2 en venta en Ipanema - 2 dormitorios Descubre este piso de 60 m2, co…
$344,702
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Ático Ático 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 108 m²
Número de plantas 2
Hermoso ático completamente renovado en un estilo contemporáneo con ambientes modernos, 3 do…
$643,444
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Ático Ático 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Descubre la magia de vivir en un impresionante ático dúplex, un verdadero oasis de lujo y so…
$1,28M
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Ático Ático 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Descubre Comfort y Elegance en un Atico Amplio en Copacabana Experimenta lo mejor de Copaca…
$511,308
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Apartamento 1 habitacion en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 1 habitacion
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 50 m²
Apartamento de 50 m2 en venta en Ipanema - 1 dormitorio Descubre este hermoso piso de 50 m2…
$180,011
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Apartamento 3 habitaciones en Región Sudeste, Brasil
Apartamento 3 habitaciones
Región Sudeste, Brasil
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
Número de plantas 20
Apartment with 2 bedrooms with an area of ​​59 sq.m. and 1 parking space in a parking lot in…
$180,000
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Apartamento 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 208 m²
INVESTOR SPECIAL: Piso de alta gama en venta en Ipanema, Ipanema Almar, desarrollado por la…
$2,23M
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Apartamento 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Oportunidad: piso reformado de 3 dormitorios en venta en Copacabana - Posto 3 Descubre este…
$166,606
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Ático Ático 6 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 6 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Apartamento de 6 dormitorios en venta en Ipanema Descubra el esplendor de Río de Janeiro en…
$2,78M
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Apartamento 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Apartamento en venta - 3 dormitorios - 88 m2 - Ipanema ¡Oportunidad para los inversores! S…
$352,362
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Ático Ático 1 habitacion en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 1 habitacion
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
INVESTOR ESPECIAL: Piso de alta gama en venta en Copacabana Be In Rio es un nuevo desarroll…
$405,891
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Apartamento 2 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 2 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso de 85 m2 en venta en Urca - 2 dormitorios Descubre este piso amueblado con una superfi…
$244,164
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Apartamento 1 habitacion en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 1 habitacion
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
INVESTOR SPECIAL: Piso de alta gama en venta en Ipanema, Be In Rio es un nuevo desarrollo s…
$310,082
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Apartamento 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 182 m²
Piso en venta en Leblon - 3 dormitorios Descubre este estupendo apartamento de 182m2 en ven…
$957,506
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Apartamento 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
143 m2 piso en venta en Copacabana - 4 dormitorios Descubre este amplio apartamento de 143 …
$227,886
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Ático Ático 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 7
Área 900 m²
Precioso ático triplex en venta, con una impresionante vista 360 grados de la playa de Copac…
$7,66M
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Ático Ático 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 382 m²
Número de plantas 3
Lujoso ático con 4 suites en venta en Ipanema y increíbles vistas Un lujoso ático de 382m2 …
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 2 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 52 m²
INVESTOR SPECIAL: Piso de alta gama en venta en Ipanema, Soul Rio, desarrollado por la cons…
$385,588
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Apartamento 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 167 m²
Apartamento en venta - 167 m2 en Copacabana, Posto 6 - 4 dormitorios Descubra este amplio y…
$411,728
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Ático Ático 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 370 m²
Ático en venta en Copacabana con 4 dormitorios, amplia terraza, vistas a Cristo y el mar Id…
$536,203
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Tipos de propiedades en Región Sudeste

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