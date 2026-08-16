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Áticos en Venta Región Sudeste, Brasil

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Río de Janeiro
40
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
40
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40 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 407 m²
Triplex en venta frente al mar - Ipanema - 3 dormitorios - Proyecto VIE Balassiano oportuni…
$6,43M
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Ático Ático 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 259 m²
Número de plantas 3
Este excepcional ático de 259 m2 se encuentra en la zona más solicitada de Ipanema, cerca de…
$1,63M
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Ático Ático 2 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 2 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Atico dúplex en venta en Ipanema con amplia terraza - 2 dormitorios Situado en la zona más …
$660,679
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Ático Ático 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 108 m²
Número de plantas 2
Hermoso ático completamente renovado en un estilo contemporáneo con ambientes modernos, 3 do…
$643,444
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Ático Ático 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Descubre la magia de vivir en un impresionante ático dúplex, un verdadero oasis de lujo y so…
$1,28M
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Ático Ático 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Descubre Comfort y Elegance en un Atico Amplio en Copacabana Experimenta lo mejor de Copaca…
$511,308
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TekceTekce
Ático Ático 6 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 6 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Apartamento de 6 dormitorios en venta en Ipanema Descubra el esplendor de Río de Janeiro en…
$2,78M
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Ático Ático 1 habitacion en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 1 habitacion
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
INVESTOR ESPECIAL: Piso de alta gama en venta en Copacabana Be In Rio es un nuevo desarroll…
$405,891
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Ático Ático 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 7
Área 900 m²
Precioso ático triplex en venta, con una impresionante vista 360 grados de la playa de Copac…
$7,66M
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Ático Ático 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 382 m²
Número de plantas 3
Lujoso ático con 4 suites en venta en Ipanema y increíbles vistas Un lujoso ático de 382m2 …
Precio en demanda
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Ático Ático 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 370 m²
Ático en venta en Copacabana con 4 dormitorios, amplia terraza, vistas a Cristo y el mar Id…
$536,203
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Ático Ático 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 277 m²
Ático con piscina en venta en el corazón de Leblon - 4 dormitorios Descubra este magnífico …
$1,05M
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Ático Ático 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 241 m²
Ático dúplex de 3 dormitorios en venta en Ipanema con impresionante vista al mar y piscina …
$1,01M
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Ático Ático 5 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 5 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 5
Área 848 m²
Ático de 5 suites en venta en Copacabana Esta extraordinaria propiedad es como una casa flo…
$5,36M
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Ático Ático 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 369 m²
Increíble triplex Ático con vista al mar en Barra - 4 dormitorios Descubre este suntuoso át…
$645,359
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Ático Ático 5 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 5 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 700 m²
Número de plantas 3
Ático Triplex exclusivo con impresionante vista de la laguna y Cristo Redentor Descubre el p…
$4,21M
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Ático Ático 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Número de plantas 2
Ático en venta/rental en Leblon con 3 dormitorios y piscina Este espectacular ático dúplex …
$861,755
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Ático Ático 5 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 5 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 314 m²
Penthouse triplex en venta, en Ipanema frente al mar, 5 dormitorios, amueblado, jacuzzi con …
$1,60M
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Ático Ático 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 188 m²
Ático en venta con 3 dormitorios y increíbles vistas al mar en Copacabana cerca de Posto 6 j…
$838,775
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Ático Ático 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 317 m²
Número de plantas 3
Excelente ático con piscina en venta en laguna. Excelente cobertura de 317m2 en la Laguna, …
$1,30M
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Ático Ático 2 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 2 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Renovado Ático Triplex de lujo con Vista panorámica Piscina 142m2 2 Suites 2 Espacios conser…
$1,44M
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Ático Ático 2 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 2 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
Ático en venta con piscina en Leblon - 2 dormitorios Descubre este impresionante ático de 1…
$612,804
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Ático Ático 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Precioso ático en venta, vista al mar - Copacabana - 3 dormitorios Situado en Copacabana, P…
$1,34M
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Ático Ático 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Atico frente a la playa con 3 dormitorios, 180m2 terraza, 1 garaje, 24 horas Increíble opor…
$1,97M
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Ático Ático 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 495 m²
Número de plantas 2
Espectacular Ático situado en la Avenida Borges de Medeiros. Ático dúplex, 4 dormitorios sie…
$1,91M
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Ático Ático 2 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 2 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 505 m²
505 m2 ático en venta en Lagoa con vistas Cristo Redentor y la laguna - 2 dormitorios - terr…
$1,15M
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Ático Ático 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 264 m²
Lujo ático triplex con piscina en venta - Leblon - 3 suites Descubra este magnífico ático d…
$1,90M
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Ático Ático 2 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 2 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Amueblado ático dúplex de 2 dormitorios en venta en Ipanema Espectacular ático dúplex de 13…
$480,658
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Ático Ático 2 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 2 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 120 m²
Número de plantas 3
Magnífico ático triplex de 120 m2 en venta en el corazón de Copacabana, a 10 minutos a pie d…
$417,473
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Ático Ático 2 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 2 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Un ático dúplex completamente renovado en una de las calles más encantadoras y bien ubicadas…
$957,506
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Parámetros de las propiedades en Región Sudeste, Brasil

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