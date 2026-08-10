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Apartamentos en venta en San Pablo, Brasil

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Regiao Imediata de Sao Paulo
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Diadema
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8 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Regiao Imediata de Sao Jose do Rio Preto, Brasil
Apartamento 1 habitación
Regiao Imediata de Sao Jose do Rio Preto, Brasil
Habitaciones 1
🔥 Сту📍 💰 ✔️ (17.887 dólares)✔️ ✔️ 60%✔️ 💳 📈 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ 🏢 •• С• Сту•🏠 - Rooftop:——- Pet-📍 • …
$119,000
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Estudio 1 habitación en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Estudio 1 habitación
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 3/27
Ofrecemos apartamentos de estudios a 2+1 ya en un complejo listo para vivir y para alquilar.…
$110,000
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Apartamento 3 habitaciones en Región Sudeste, Brasil
Apartamento 3 habitaciones
Región Sudeste, Brasil
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
Número de plantas 20
Apartment with 2 bedrooms with an area of ​​59 sq.m. and 1 parking space in a parking lot in…
$180,000
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitacion en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Apartamento 1 habitacion
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
🔥 Brasil es el único país donde puede transferir dinero de la Federación de Rusia en rublos,…
$54,000
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Apartamento en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Apartamento
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
🔥Nuevo lanzamiento en Chucri Zaidan es el formato más popular para los inversores🔥El proyect…
$64,000
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Estudio 1 habitación en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Estudio 1 habitación
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 2/26
38.47 m2 apartamento en un nuevo condominio de clase confort en São Paulo con cuotas hasta q…
$125,000
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Apartamento en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Apartamento
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
🔥Nuevo lanzamiento en Chucri Zaidan es el formato más popular para los inversores🔥El proyect…
$64,000
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Apartamento en Sao Joao do Pau dAlho, Brasil
Apartamento
Sao Joao do Pau dAlho, Brasil
Área 39 m²
✈️ Inversión en Brasil - cerca del aeropuerto de Songonhas (Sao Paulo)💼 Un apartamento alqui…
$123,000
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Parámetros de las propiedades en San Pablo, Brasil

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