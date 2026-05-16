Apartamentos con piscina en venta en Brasil

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Río de Janeiro
176
San Pablo
17
Región Sudeste
193
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
176
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12 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Región Sudeste, Brasil
Apartamento 3 habitaciones
Región Sudeste, Brasil
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
Número de plantas 20
Apartment with 2 bedrooms with an area of ​​59 sq.m. and 1 parking space in a parking lot in…
$180,000
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Apartamento 4 habitaciones en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Apartamento 4 habitaciones
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 90 m²
Piso 3/3
São Paulo, la vibrante ciudad de Brasil, ofrece una mezcla única de emoción y confort urbano…
$224,907
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Estudio 2 habitaciones en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Estudio 2 habitaciones
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 2/20
Estudio inusual 39 metros cuadrados. en una de las animadas zonas de la ciudad de São Paulo,…
$119,245
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Apartamento 2 habitaciones en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Apartamento 2 habitaciones
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 5/13
Experimenta lo mejor de São Paulo en este impresionante condominio de 1 dormitorio en Vila N…
$163,517
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Apartamento 1 habitacion en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Apartamento 1 habitacion
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 29/29
Experimente lo mejor de la región de Goiás suroeste de São Paulo en este impresionante nuevo…
$172,603
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Apartamento 1 habitación en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Apartamento 1 habitación
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 23/3
Experimenta lo mejor de São Paulo viviendo en este nuevo condominio impresionante en Vila Ma…
$267,398
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Estudio 1 habitación en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Estudio 1 habitación
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 3/9
Un estudio con un ingreso garantizado de 41.3 metros cuadrados en un nuevo complejo en Río d…
$169,585
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Estudio 1 habitación en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Estudio 1 habitación
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 3/27
Ofrecemos apartamentos de estudios a 2+1 ya en un complejo listo para vivir y para alquilar.…
$110,000
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Apartamento 1 habitacion en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Apartamento 1 habitacion
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 12/12
¡Experimente lo mejor de la Zona Oeste de São Paulo en este impresionante nuevo condominio, …
$139,233
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Apartamento 3 habitaciones en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Apartamento 3 habitaciones
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Piso 19/12
Experimenta lo mejor de São Paulo viviendo en este nuevo condominio impresionante en Vila Ma…
$218,022
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Apartamento 1 habitacion en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Apartamento 1 habitacion
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 13/13
Experimente lo mejor de São Paulo's Northeast MT en este impresionante nuevo condominio en C…
$70,612
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Apartamento 2 habitaciones en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Apartamento 2 habitaciones
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Piso 16/16
Descubre el privilegio de vivir en uno de los barrios más buscados de São Paulo. Este aparta…
$422,512
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