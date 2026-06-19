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Casas del lago en Venta en Azerbaiyán

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Casa 6 habitaciones en Qax, Azerbaiyán
Casa 6 habitaciones
Qax, Azerbaiyán
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
Villa con vistas a la montaña y al río en Qakh – En la carretera a IlisuUna villa de 3 plant…
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