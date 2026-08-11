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Propiedades residenciales en venta en Nairi community, Armenia

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Casa grande 5 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 5 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 2
Una casa unifamiliar de dos pisos en venta en el distrito de Mush, Kotayk marz, Kasakh la co…
$240,000
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Casa grande 5 habitaciones en Zoravan, Armenia
Casa grande 5 habitaciones
Zoravan, Armenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Número de plantas 2
Se vende casa unifamiliar de dos plantas, calle 1, Kotayk marz, comunidad de Zoravan, con un…
$170,000
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Casa grande 3 habitaciones en Proshyan, Armenia
Casa grande 3 habitaciones
Proshyan, Armenia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 2
A two-story detached house for sale, in Gevorg Chaush highway, Proshyan community, Kotayk ma…
$300,000
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