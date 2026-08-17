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Propiedades residenciales en venta en Kotayk', Armenia

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apartamentos
3
casas independientes
8
11 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Ereván, Armenia
Apartamento 4 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Piso 7/9
A 4-room apartment for sale, in the city of Yerevan, in the Mayak district of Nor-Nork admin…
$170,000
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Casa grande 5 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 5 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 2
Una casa unifamiliar de dos pisos en venta en el distrito de Mush, Kotayk marz, Kasakh la co…
$240,000
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Apartamento 4 habitaciones en Ereván, Armenia
Apartamento 4 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Piso 1/3
For sale: 4-room apartment, city Yerevan, Nor-Nork administrative district, on Bagrevand str…
$165,000
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 5 habitaciones en Jrvej, Armenia
Apartamento 5 habitaciones
Jrvej, Armenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 1/5
5-room apartment for sale, on Kochinyan street, Kotayk marz, Jrvezh community, with an area …
$170,000
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Casa grande 3 habitaciones en Proshyan, Armenia
Casa grande 3 habitaciones
Proshyan, Armenia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 2
A two-story detached house for sale, in Gevorg Chaush highway, Proshyan community, Kotayk ma…
$300,000
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Casa grande 4 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 4 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 2
Se vende una casa unifamiliar de dos plantas en la ciudad de Ereván, distrito administrativo…
$250,000
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TekceTekce
Casa grande 6 habitaciones en Arzakan, Armenia
Casa grande 6 habitaciones
Arzakan, Armenia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 440 m²
Número de plantas 2
A two-story country house for sale - in the village of Arzakan, Kotayk region, on the main s…
$175,000
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Casa grande 3 habitaciones en Dzoraghbyur, Armenia
Casa grande 3 habitaciones
Dzoraghbyur, Armenia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 246 m²
Número de plantas 3
A three-story detached house is for sale in Dzoraghbyur community, Kotayk marz. The house co…
$182,000
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Casa grande 5 habitaciones en Arinj, Armenia
Casa grande 5 habitaciones
Arinj, Armenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 286 m²
Número de plantas 3
Se vende casa de tres pisos, ciudad de Ereván, distrito administrativo de Avan, distrito de …
$355,000
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Casa grande 5 habitaciones en Dzoraghbyur, Armenia
Casa grande 5 habitaciones
Dzoraghbyur, Armenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 500 m²
Número de plantas 2
Se vende casa de campo de dos plantas, Kotayk marz, comunidad Dzoraghbyur, calle Amaranozai,…
$237,000
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Casa grande 5 habitaciones en Zoravan, Armenia
Casa grande 5 habitaciones
Zoravan, Armenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Número de plantas 2
Se vende casa unifamiliar de dos plantas, calle 1, Kotayk marz, comunidad de Zoravan, con un…
$170,000
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Parámetros de las propiedades en Kotayk', Armenia

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